Mulher que jogou cerveja em rosto de PM é presa novamente

Em Cuiabá (MT), na noite da última quarta-feira (13), a jornalista Nildes Silva, 37, foi presa novamente pela Polícia Militar em um bar na Praça Popular. O fato que chama atenção é que ela estava com tornozeleira eletrônica e não poderia estar no local.

Como foi mostrado aqui no Portal AM News, ela já havia sido detida na segunda-feira (11) por jogar bebida no rosto de um PM e ainda ter resistido a prisão no momento de ser algemada.

Por determinação da juíza plantonista Ana Graziela Vaz Correa, a jornalista ganhou liberdade provisória, mas estava proibida de frequentar bares, boates e similares. Como descumpriu o que foi determinado acabou sendo novamente presa, mas dessa vez sem nenhum tipo de baixaria.

*Portal AM News

