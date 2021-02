Mulher que ganhou prêmio internacional de fotografia é acusada de plágio

A autoria da foto de uma árvore circundada por nuvens corre pela Justiça de Campo Limpo Paulista (SP). O caso é analisado pela 2ª Vara Cível da cidade como direito autoral e no último andamento houve uma tentativa de conciliação.

Segundo o fotógrafo Eder Magalhães, uma mulher do ABC Paulista teria usado um registro dele de forma indevida e ganhado um prêmio na Itália. Ele afirma que soube da situação quando uma página do Facebook compartilhou a foto com os créditos dela.

A imagem mostra uma árvore com os galhos secos e as nuvens formando um tipo de copa. De acordo Eder, que trabalha na área desde 2013, ele fez o registro atrás da casa onde mora e viralizou há cinco anos quando postou nas redes sociais.

“Eu vivo da fotografia. Faço casamento e, quando estou tranquilo, faço fotos e publico. Agora que eu faço uma que viraliza as pessoas querem tirar proveito. Se ela não tivesse falado nada, eu nem ia ficar sabendo, porque não fico pesquisando quem compartilha minhas fotos”, afirmou na época.

No entanto, a mulher premiada afirmou em seu perfil ter feito o registro no Rio Grande do Sul em outubro de 2016, um mês depois que a imagem teria sido publicada pelo morador de Campo Limpo Paulista (SP). O G1 tentou contato com a mulher, mas não houve retorno.

No processo, a defesa dela manifestou interesse na audiência de tentativa de conciliação virtual ou presencial.

Eder conta também que o registro não é totalmente verdadeiro. Para dar perfeição ao contorno, ele havia adicionado mais nuvens. [G1]

