Mulher que expôs suposta amante do marido pode responder por crimes nas esferas cível e penal

MANAUS — A mulher que viralizou em um vídeo na internet, nesta quarta-feira (9), ao expor a suposta amente do seu esposo pode responder por crimes nas esferas cível e penal. A afirmação é do advogado Celso Valério, coordenador adjunto das comissões da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Amazonas (OAB-AM), ouvido pela equipe do Segundo a Segundo.

“A partir do momento que ela chega no local de trabalho da amante, vamos colocar assim, ela está dizendo que é amante, e a expõe ao ridículo, a humilha, desfere palavras de baixo calão, ela pode ter duas implicações. Uma implicação na esfera cível, respondendo por danos morais. E também pode ter uma implicação na esfera criminal porque ela injuriou, ela difamou a moça”, disse o advogado.

O advogado destaca, ainda, o agravante em razão de o caso ter ocorrido no local de trabalho da suposta amante. Nessa situação, caso ela seja prejudicada com demissão, a mulher que expôs também pode responder por danos materiais. “Se no final apurar e ela for demitida, ela ainda poderá também responder por danos materiais, lucros cessantes, deixou de receber o salário dela”, acrescentou.

Segundo o jurista, a há provas do crime. “Essa é a prova material do crime. Ela documentou, quando ela printou, imprimiu, teve o trabalho de distribuir, é a prova material do crime de que ela responderá por injúria, na verdade principalmente por difamação”, finalizou.

Entenda o caso

Nesta quarta-feira (8), viralizou, em Manaus, um vídeo em que uma mulher expõe a suposta amante de seu marido em uma rede de lojas em um shopping na zona norte de Manaus. Nas imagens ela grita no local de trabalho da suposta amente e entrega materiais impressos com prints das ‘conversas’ da moça com seu esposo.