Mulher presa após furar quarentena, fica nua e sobe em carro da polícia ao ser solta

Uma mulher, de 41 anos, que foi presa após ser denunciada por vizinhos por ter furado a quarentena por causa do coronavírus no balneário de Torremolinos (Espanha) protagonizou uma cena bizarra após pagar fiança e deixar a delegacia: ela ficou nua e subiu no teto de um carro da polícia.

A mulher foi golpeada com um cassetete e retirada à força do alto da viatura e posta numa ambulância, sendo levada a um hospital próximo para avaliação psicológica.

A polícia havia sido chamada a um bairro de Torremolinos após moradores denunciarem, durante a sessão de aplauso diário de janelas e varandas das residências para os trabalhadores do setor de emergência, que havia uma mulher desrespeitando o confinamento imposto pelo governo, contou reportagem do “Metro”.

A identidade da mulher não foi revelada.

Um dos países mais afetados pelo coronavírus, a Espanha já registrou oficialmente 169.510 casos de Covid-19, com mais de 17,6 mil mortes.

