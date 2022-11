Mulher perde iPhone no mar e o resgata ainda funcionando mais de 1 ano depois

Uma britânica conseguiu recuperar, ainda em funcionamento, seu iPhone que estava perdido há 460 dias no mar . O celular desapareceu em uma praia do estado americano de Nova Hampshire enquanto Clare Atfield, de 39 anos, remava no oceano. Ela caiu da prancha e nunca mais viu o aparelho.

Segundo o jornal New York Post , Clare conseguiu reaver o iPhone depois que um passeador de cães fez contato com ela. Ele contou ter encontrado o iPhone em uma região próxima ao local onde ela havia perdido o celular, em 4 de agosto de 2021.

O homem conseguiu identificar a dona do aparelho graças a um cartão de crédito de Clare e outro de saúde da mãe dela. Eles foram deixados junto ao dispositivo dentro da capa de proteção e, por incrível que pareça, estavam legíveis.

Ao pegar o iPhone em suas mãos novamente, Clare percebeu que a parte traseira do celular estava quebrada. Mesmo assim, o aparelho ainda funcionava. Ela acredita que isso foi possível graças à capa protetora, que isolou o dispositivo da água salgada. O sal pode corroer o interior de um iPhone.

“É uma loucura que ele tenha conseguido encontrá-lo”, afirmou Clare ao New York Post . “O cavalheiro que o encontrou e eu ficamos chocados por ainda funcionar.”

ÚLTIMO SEGUNDO