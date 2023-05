Mulher morre atropelada ao desembarcar de ônibus no Boulevard Álvaro Maia

Abigail Pinheiro de Souza dos Santos, de 53 anos, perdeu a vida após ser atingida por um veículo na avenida Boulevard Álvaro Maia, no bairro Nossa Senhora das Graças, zona Centro-Sul de Manaus. Segundo informações da 22ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o acidente ocorreu por volta das 6h, quando a vítima atravessava a via para se dirigir a um hospital particular, onde trabalhava como auxiliar de limpeza.

Após a colisão, Abigail foi lançada até a faixa de pedestres. O motorista do carro envolvido, identificado como Aderson Freitas, permaneceu no local e foi conduzido ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para prestar esclarecimentos sobre o ocorrido. Agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) foram acionados para auxiliar no fluxo de tráfego na região. O corpo da mulher foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML).