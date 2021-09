Mulher morre arrastada por trem após guia de cão ficar presa em porta

Uma mulher foi arrastada e morreu após a guia da coleira de seu cachorro ficar presa a porta, na estação de metrô Powell Street, em São Francisco, nos Estados Unidos.

De acordo com o canal americano Fox2, testemunhas disseram que Amy Adams, 41 anos, saiu repentinamente do vagão e, segundos depois, as portas se fecharam.

O cachorro que a acompanhava ficou do lado de dentro e não se feriu. A guia usada por ela, na cintura, a segurou e a arrastou para os trilhos.

Os funcionários da companhia disseram que a vítima acenava para alguém pouco antes de sair. Ainda segundo testemunhas, um homem que estava na plataforma, em estado de choque, se identificou como namorado dela.

Um porta-voz da administradora dos trens, a BART (Bay Area Rapid Transport) lamentou o acidente. “Esta é uma trágica perda de vida e estamos seguindo todos os protocolos de segurança”.

