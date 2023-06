Mulher morre após cair de mototáxi na Djalma Batista

Na manhã desta segunda-feira (5), um grave acidente foi registrado na avenida Djalma Batista, zona Centro-Sul de Manaus, que resultou na morte de Eulina Costa dos Santos, 47. Ela teve a cabeça esmagada por um ônibus da linha 452 após cair de uma motocicleta por aplicativo, placa PHX-9554.

De acordo com informações da polícia, Eulina solicitou uma corrida do bairro Novo Israel, localizado na Zona Norte, com destino ao bairro Vieiralves. Durante o trajeto, o condutor do mototáxi foi fechado por um carro de passeio, perdendo o controle e caído em seguida. Infelizmente, a passageira também foi arremessada ao chão, sendo atingida em cheio pelo ônibus que passava no momento. O acidente foi registrado por alguns motoristas que passavam na hora. Confira o vídeo abaixo:

O piloto da moto não sofreu ferimentos significativos no acidente. A polícia está investigando as circunstâncias exatas do ocorrido para determinar eventuais responsabilidades, bem como identificar e localizar o veículo causador do acidente fatal.

Segundo as autoridades, a passageira estava utilizando capacete, porém, constatou-se que o acessório não estava devidamente fechado. Essa constatação pode ter contribuído para a gravidade dos ferimentos sofridos por Eulina durante a queda.

Congestionamento

O acidente causou um grande congestionamento na região, com o trânsito completamente parado na avenida Djalma Batista, uma importante via de ligação entre diversos bairros da capital amazonense.

Após o local ser periciado, o corpo da vítima foi removido para o Instituto Médico Legal (IML).