Mulher mata marido e dois filhos na Bahia

Uma mulher identificada como Maikelly Mendes, 26, foi presa pela polícia na zona rural de Uruçuca, Bahia, acusada de matar seu marido Marcos Paulo Mendes Santos, 26, e seus dois filhos, de 4 anos e 1 ano e 8 meses, respectivamente, envenenados com chumbinho. O crime ocorreu na residência da família, localizada na Rua Santa Inês, no bairro Princesa Isabel. Os corpos das vítimas foram descobertos por vizinhos que acionaram as autoridades. A mulher filmou toda a ação e o vídeo foi parar nas redes sociais.

A acusada confessou ter envenenado o marido e os filhos na noite de sábado (17/6), misturando o veneno conhecido como “chumbinho” na comida da família. O chumbinho é um veneno clandestino que contém aldicarbe, uma substância extremamente tóxica e proibida no Brasil para uso em alimentos e controle de pragas domésticas.

O crime chocou a cidade de Ilhéus e deixou a comunidade consternada diante da brutalidade e crueldade envolvidas. As investigações estão em andamento para apurar os motivos que levaram a mulher a cometer essa ação trágica.

Maikelly Mendes foi encaminhada às autoridades competentes para o devido processo legal e deverá responder pelos crimes de homicídio qualificado.