Mulher manda acidentalmente nude para funcionários que ia contratar

A britânica de 52 anos Roseanne Dodge estava em busca de um profissional para colocar gesso em suas paredes, conseguiu o contato de três estucadores e enviou fotos dos cômodos nos quais gostaria que o trabalho fosse realizado. Sem querer, Roseanne revelou mais do que devia.

Em entrevista ao Daily Mail, a britânica contou que saiu da cama nua e tirou algumas fotos do trabalho que precisava ser feito no teto da cozinha, esquecendo-se completamente do espelho na parede.

Pouco depois, ela ficou confusa ao receber uma resposta de um dos estucadores que se recusou a executar o serviço devido à natureza “pouco profissional” da solicitação.

A mensagem dizia: “Desculpe, vou recusar este trabalho, não sei se isso foi um erro ou não, mas você precisa revisar algumas fotos que enviou. Acho isso pouco profissional e não vou realizar o trabalho.”

Depois de dar uma segunda olhada nas fotos, ela entendeu o que havia acontecido e se apressou em pedir desculpas aos outros dois profissionais que tinha contatado. Nenhum dos dois chegou a ver as fotos. No entanto, um dos contatos tinha o perfil administrado pela parceira, que flagrou o nude.

Ao se explicar, Roseanne acrescentou que estava “muito envergonhada e arrependida”, mas a namorada do proofissional levou na esportiva. Ela disse para Roseanne não preocupar e aceitou fazer uma visita ao local para dar um orçamento da obra.

