Mulher flagrada transando com morador de rua deixa hospital no DF

BRASÍLIA, DF — A mulher flagrada pelo marido enquanto mantinha relações sexuais com o morador de rua Givaldo de Souza, no Distrito Federal, recebeu alta do hospital onde estava internada desde o episódio. As informações são do Metrópoles.

Segundo o portal, a comerciante deixou em 6 de abril o Hospital Universitário de Brasília (HUB). Ela havia sido colocada na ala psiquiátrica da instituição após ser vista pelo companheiro em ato sexual com o sem-teto dentro do veículo do casal, em Planaltina, no dia 9 de março.

Seis dias após o episódio, um laudo médico comprovou a versão do marido e apontou que a mulher estava em surto psicótico no momento da relação.

A mulher permaneceu por quase um mês na ala psiquiátrica até receber alta. Não foram divulgadas maiores informações sobre o estado de saúde dela após a liberação.