Mulher fica gravemente ferida após tijolada, no Novo Aleixo

MANAUS – Uma mulher, até o momento não identificada, ficou gravemente ferida após ser agredida nesta sexta-feira (17), com um tijolo, no bairro Novo Aleixo, zona norte de Manaus. De acordo com populares, o agressor é companheiro da vítima e ele teria jogado o tijolo contra a mulher durante uma briga do casal.

Segundo policiais da 27º CICOM, ao chegarem ao local, a vítima já havia sido socorrida. Testemunhas relataram que a vítima foi socorrida por populares que acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que encaminhou a vítima até uma unidade hospitalar. Não há informações sobre o estado de saúde da Mulher.

A polícia encontrou marcas de sangue e um pedaço de tijolo no local onde a mulher foi agredida. O caso será investigado com a ajuda de câmeras de segurança próximas ao local do crime, para que o suspeito possa ser identificado.

FONTE: D24AM

Comentarios