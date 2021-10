Mulher em estado terminal recebe visita inesperada dos seus animais

Jan Holman, uma mulher de 68 anos em estado terminal, recebeu a visita inesperada e emotiva dos seus animais de estimação, na clínica onde está hospitalizada, para uma última despedida.

A mulher, internada há quatro semanas numa unidade de cuidados paliativos, em Chester, na Inglaterra, conseguiu assim matar a saudade dos seus grandes amigos e, ao mesmo tempo, se despedir deles.

As imagens do momento da visita do cavalo Bob e dos dois cães Monty e Rowley foram compartilhadas pela instituição onde Jan está internada.

“Não acredito no que a equipe da clínica fez por mim. Até há algumas semanas, montava o Bob todos os dias. É uma parte tão importante da minha vida, senti tanto a falta dele”, reagiu Jan à surpresa.

A mulher sabia que a visita dos cães era possível de ser concretizada, mas jamais lhe ocorrera que pudessem também trazer o cavalo também.

“Foi um grande alívio quando Jan foi transferida do hospital para a clínica em Chester e pudemos nomear visitantes que podiam vir vê-la”, disse o marido Dennis, que é casado com Jan há 46 anos. “No entanto, nunca imaginamos que seríamos capazes de incluir os nossos cães, Monty e Rowley, e o cavalo de Jan, Bob, na lista de visitantes”, acrescentou.

