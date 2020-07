Mulher é esquartejada por grupo que consumia drogas, em Tefé

Policiais civis da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Tefé, em ação conjunta com policiais militares daquele município (distante 523 quilômetros em linha reta de Manaus), deflagraram ação, na noite de sexta-feira (24/07), que resultou na prisão em flagrante de um grupo de quatro pessoas envolvidas em um homicídio qualificado, que vitimou Leiliane Flores Maia. O crime ocorreu no mesmo dia, por volta das 15h, na rua Izidoro Praia, bairro Centro.

Durante a ação policial, foram presos Antônio Vigson da Silva Egas, 18; Idayana Pinheiro de Oliveira, 22; Rodrigo Mendonça Lira, 21; e Sandrine Macedo Andrade, 23.

Mulher foi esquartejada

Já os três colombianos (Ales Antônio Hoyos Benavides, Carlos Roberto Samora Soares e outro ainda não identificado), que também participaram do crime, foram baleados durante confronto com as equipes policiais.

De acordo com o delegado Jardel Oliveira, titular da DIP de Tefé, na ocasião do crime, todos estavam em uma casa situada na rua Izidoro Praia, consumindo substâncias entorpecentes. Segundo ele, em determinado momento, Leiliane iniciou uma discussão e brigou com uma das integrantes daquele grupo, que é companheira de um dos infratores, sendo esse o motivo do delito.

“Após essa briga, a vítima foi esquartejada pelo grupo e colocada dentro de uma caixa de isopor. Eles ainda limparam todo o local do crime para que não houvesse vestígios do delito e, em seguida, se deslocaram para uma outra casa situada na rua São Luís”, disse o titular da DIP de Tefé.

Troca de tiros

Conforme o delegado, após as equipes tomarem conhecimento do crime, iniciaram as diligências e conseguiram localizar o grupo. Chegando ao local, encontraram em frente da casa Antônio, Idayana, Rodrigo e Sandrine, que foram presos.

Já ao entrarem no imóvel, os três colombianos efetuaram vários disparos de arma de fogo contra os policiais. Um policial militar chegou a ser atingido de raspão na região da cabeça, mas está bem. Já os três infratores foram mortos durante o confronto.

“Ainda durante revista no imóvel, conseguimos apreender cerca de quatro quilos de maconha do tipo skunk e pasta base de cocaína, uma arma de fogo calibre 38, um simulacro de pistola, além de quatro facas que foram utilizadas para esquartejar a vítima. Todos os quatros indivíduos foram encaminhados para a delegacia para a realização dos trâmites cabíveis”, explicou Oliveira.

Procedimentos

Antônio, Idayana, Rodrigo e Sandrine foram autuados em flagrante por homicídio qualificado, tráfico de drogas e associação para o tráfico. Ao término dos procedimentos cabíveis, eles irão permanecer custodiados, na carceragem da DIP de Tefé, à disposição da Justiça.

