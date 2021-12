Mulher é enterrada viva na Bahia

Valdenice Alves de Novais, de 53 anos, estava desaparecida desde o último dia 29 de novembro e foi encontrada com vida, na quinta-feira (9), amarrada e em uma cova rasa. O companheiro da vítima confessou tê-la amarrado viva em Barro Preto, no sul da Bahia. As informações são do jornal O Globo.

A vítima foi localizada pela polícia em uma região de mata, com sinais de uma pancada na cabeça. Valdenice passou a noite em observação em um hospital da região e foi liberada. O suspeito do crime é um homem com quem a vítima mantinha um relacionamento há seis meses. Ele foi preso e não teve o nome divulgado.

De acordo com investigadores da 6ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) de Itabuna e da Delegacia Territorial (DT) de Barro Preto, o homem manteve a vítima em cárcere privado e brigou com a mulher por ciúmes. No entanto, ele nega agressões, apesar de admitir tê-la enterrado viva.

Mais de 10 dias desaparecida

Após sair para passar a semana com o companheiro, Valdenice foi dada como desaparecida. Ela foi encontrada com lesões, desidratação e sinais de confusão mental. A irmã da vítima, que pediu para não ter o nome divulgado, relatou que a mulher fez exames e está em casa, mas ainda sem condições de conversar.

Os familiares não sabem dizer o nome do companheiro de Valdenice, pois o relacionamento entre eles é recente.

Valdenice está com a família, mas segundo a irmã, ela está fragilizada, e ainda não conseguiu dar detalhes do que aconteceu. “Ela fica apenas parada olhando para a gente”, afirmou.

‘Castigo’

Ainda de acordo com a irmã da vítima, o suspeito confessou que a agressão foi uma forma de “castigo” à mulher por querer ficar com outro homem. Ele admitiu que amarrou e cavou a cova de três palmos. O homem disse, ainda, que sabia que ela estava viva quando a enterrou e apontou o local onde deixou a companheira.

Em depoimento, o suspeito declarou ter empurrado a mulher durante uma discussão, no último domingo (5). À polícia, ele informou que a vítima caiu e bateu com a cabeça no chão. O impacto teria deixado a mulher desacordada por alguns minutos, quando o homem achou que a companheira estava morta. Ele reanimou a vítima, a amarrou e a enterrou numa cova rasa.

Buscas pela região

Por meio de nota, o delegado Evy Paternostro, coordenador da 6ª Coorpin/Itabuna, informou que as buscas pela mulher duraram horas na mata fechada: “Ele [o agressor] disse que sabia que a mulher estava viva e fez isso como castigo, pois estava com ciúmes e queria punir a companheira”.

O suspeito foi preso por cárcere privado. “Já solicitamos a conversão do flagrante em prisão preventiva”, disse o delegado.