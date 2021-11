Mulher descobre traição ao ver sinal de nascença no bebê da amiga

Mãe de quatro filhos, Hailey Mae descobriu a traição do ex-marido com a melhor amiga quando segurou a filha dela nos braços pela primeira vez. Após acompanhar toda a gestação, no dia em que conheceu o bebê, a britânica identificou nele um sinal de nascença do esposo.

Hailey compartilhou a história em uma série de vídeos no TikTok que viralizaram. No relato, ela conta que, ao descobrir que a melhor amiga estava esperando um filho, a acompanhou em todas as consultas e ficou ao seu lado no momento em que ela deu à luz.

Mas, quando foi trocar a fralda da criança três dias depois do nascimento, Hailey percebeu que o recém-nascido tinha dois pequenos pedaços extras de cartilagem em cada lado do pescoço — sinal que os próprios filhos também herdaram do pai. “Naquele momento, eu percebi que o bebê era do meu marido”, contou.

As informações são do Metrópoles.

Comentarios