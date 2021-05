Mulher dá à luz nove gêmeos no Marrocos

Uma mulher do Mali deu à luz nove gêmeos, esta terça-feira, e todos os bebês (cinco meninas e quatro meninos) encontram-se bem, anunciou o governo.

O parto foi realizado no Marrocos, para onde Halima Cissé, de 25 anos, foi levada no dia 30 de março, para um melhor acompanhamento da gravidez extremamente rara, conforme explicou o ministério da saúde.

Os especialistas estavam preocupados tanto com a saúde de Halima como com as hipóteses de sobrevivência das crianças, que nasceram de cesariana.

“A mãe e os bebês estão bem até agora”, disse a ministra da Saúde do Mali, Fanta Siby, à AFP, acrescentando que devem regressar a casa dentro de algumas semanas.

A governante deu ainda os parabéns “às equipes médicas do Mali e de Marrocos, cujo profissionalismo está na origem do feliz desfecho desta gravidez”.

Apesar disso, o porta-voz do ministério da saúde marroquino, Rachid Koudhari, afirmou não ter conhecimento do caso.

