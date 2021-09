Mulher cobra aluguel do filho de 7 anos: “Para ele aprender”

Uma mulher revelou, pelas redes sociais, que cobra o aluguel do próprio filho, de 7 anos, para ensiná-lo a lidar com dívidas. De acordo com o jornal The Mirror, a mãe contou que a criança paga, além do aluguel, conta de energia elétrica e de internet todo mês.

Para quem não entende como o menino consegue dinheiro para quitar as contas, a própria mãe explica: ele tem uma lista de tarefas diárias a serem cumpridas. Caso consiga dar cabo de todo o trabalho, arrecada 1 dólar por dia.

“No final do mês, ele percebe que tem contas a pagar. Ele paga essas contas para mim. Ele tem aluguel, luz para o quarto e internet para o iPad”, disse a mãe, que recolhe o dinheiro do menino.

Ela explica que, com isso, ensina a criança a guardar dinheiro para pagar contas. Apesar da atitude, a mãe diz que o valor arrecadado pelo filho e recolhido por ela ao fim do mês é destinado a uma poupança para o próprio menino.

“Não faço nada com o dinheiro dele, exceto colocá-lo de volta na conta de poupança. Isso o ensinou o valor de um dólar e a responsabilidade. Estou muito satisfeita com os resultados, espero que seja algo que possa ajudá-lo também”, concluiu.

As informações são do Metrópoles.

