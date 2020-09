Mulher chega aos prantos em delegacia após ser pega com drogas

Suspeita de atuar no tráfico de drogas, no bairro Nova Cidade, na Zona Norte de Manaus, Karina Silva da Silva, de 24 anos, acabou presa na noite terça-feira (21). A mulher foi capturada em um imóvel, localizado na rua Principal 3, onde, supostamente, ela comercializava os entorpecentes.

A equipe da 15ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) recebeu a denúncia anônima sobre a intensa venda de entorpecentes em um apartamento.

Durante a ação no local, Karina apareceu no imóvel e acabou detida. Ao fazerem a revista no apartamento, os policiais encontraram uma caixa de sapato com porções de maconha, balança de precisão, dinheiro e até um caderno de anotações de clientes e devedores.

O inusitado é que a mulher chegou a ser defendida por outros moradores da localidade, que até tentaram impedir que a polícia conduzisse Karina ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

A suspeita chegou aos prantos na delegacia e negou que todo o material apreendido fosse dela. Karina alegou, ainda, que a droga seria de seu marido que está preso.

Todos os procedimentos cabíveis foram adotados no 6º DIP, onde Karina permanece à disposição da Justiça.

FONTE: Em Tempo

