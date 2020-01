Mulher beija réu que tentou matá-la com 5 tiros

Uma mulher que foi vítima de tentativa de feminicídio em 2019 acompanhava o julgamento do acusado e supreendeu a todos os presente após levantar-se e beijar o homem que atirou contra ela por cinco vezes. O caso aconteceu no Rio Grande do Sul, na última terça.

Micheli Schlosser, 25 anos, na época, namorada de Lisandro Rafael Posselt, 28 anos, ainda pediu permisssão ao juíz para abraçar e beijar o acusado, e mesmo com o pedido negado, Micheli trocou carinhos com o acusado.

A vítima ainda declarou que tudo aconteceu porque provocou o réu. “Ele nunca tinha me agredido, sempre foi muito bom para mim e já pagou pelo erro dele”, alegou. Michele informou também que tudo aconteceu porque a prórpria provocou o réu. “Ele nunca tinha me agredido, sempre foi muito bom para mim e já pagou pelo erro dele”, mencionou.

De acordo com o site Folha do Mate, o réu cumpre prisão na Penitenciária Estadual de Venâncio Aires, é apontado com o autor dos cinco tiros contra ela, no centro de Venâncio Aires, em setembro de 2019.

O réu pediu uma nova chance aos jurados e referiu que não quer voltar para ‘aquele inferno’. Sua defesa alegou que a vítima é a mais interessada no julgamento e ela já perdoou o réu.

FONTE: EXTRA

