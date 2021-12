Mulher agride agente da Águas de Manaus durante ação na Compensa; assista

Uma moradora do bairro Compensa, agrediu um agente da concessionária Águas de Manaus, durante ação de fiscalização de combate a fraude pela região. A cena foi registrada por um dos colegas do trabalhador, que filmou o momento em que a mulher dá com o braço no rosto do agente.

A concessionária Águas de Manaus deu sua versão dos fatos, informando que orientou e ofereceu a cliente condições de negociação de débitos para regularização da inadimplência e restabelecimento do fornecimento de água. Também houve a constatação da fraude no local. Diante das negativas da cliente para regularizar a situação, o procedimento de corte no abastecimento foi realizado.

“A concessionária informa que repudia qualquer ato de violência, está prestando apoio ao trabalhador, registrará a ocorrência e tomará as medidas cabíveis”, diz o texto da empresa.

E salienta ainda que, “fraudes no sistema de abastecimento de água são crime e as ações de combate a esta prática contribuem para o controle de perdas e de qualidade do abastecimento. A suspensão do abastecimento do cliente é a última alternativa adotada pela concessionária, que tem realizado ações como a ampliação da Tarifa Manauara, benefício voltado às famílias em situação de vulnerabilidade, e ainda segue com campanha Zera Dívida, na qual disponibiliza negociação com até 80% de desconto e parcelamentos em mais de 100 vezes”.

As informações são do Portal Manaus Alerta.