MP da Espanha se opõe a liberdade provisória para Daniel Alves

O Ministério Público da Espanha entrou com um pedido para que o jogador de futebol brasileiro Daniel Alves siga em prisão provisória enquanto é investigado por agressão sexual a uma jovem de 23 anos. As informações são do jornal local El Periódico.

Na manifestação, o Ministério Público rejeita as medidas cautelares de levantamento de passaporte, comparências diárias em tribunal e uso de pulseira eletrônica que a defesa do jogador propôs.

Isso porque a defesa de Daniel Alves apresentou um pedido de liberdade provisória na semana passada, alegando que o jogador não apresenta risco de fuga, o que é um dos argumentos da Justiça espanhola em sua decisão de manter o ex-jogador do Barcelona preso.

Contrário ao pedido o procurador do MP espanhol se posicionou e, na sua opinião, continuam válidas as razões que levaram Daniel Alves a ficar preso, segundo o portal. O juiz do caso vê “indícios racionais” de que o jogador cometeu o crime e, segundo o magistrado, há o risco de fuga, “sem medidas alternativas”.

A decisão do futuro do ex-lateral deve ser tomada pelo Tribunal de Barcelona nos próximos dias.