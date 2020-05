MP-AM vai recorrer sobre lockdown em Manaus após rejeição da Justiça

Após ter o pedido para o bloqueio total dos serviços não essenciais em Manaus, o chamado “lockdown”, rejeitado pela Justiça, o Ministério Público do Amazonas (MP-AM), através dos promotores de Justiça que subscreveram a ação, informou, na noite desta quarta-feira (6), que vai recorrer da decisão. O indeferimento foi feito pelo juiz Ronnie Frank Torres Stone, da 1ª Vara da Fazenda.

A medida tinha como objetivo conter a pandemia do novo Coronavírus (Covid-19), que avança e faz mais vítimas no Estado. O pedido foi assinado por 11 promotores de Justiça do MP-AM e teria que ser implementado pelo Governo do Amazonas e pela Prefeitura de Manaus durante um prazo de 10 dias.

Por meio de nota, o MP-AM ressaltou que entende que os números que estão sendo divulgados, diariamente, sobre o avanço da pandemia no Estado e a ascendência da curva de contaminação do Covid-19 consistem em razões suficientes para a adoção do “lockdown”.

“Em 24 horas, o Amazonas registrou 1134 novos casos confirmados e 102 óbitos. Esses números apontam para a necessária adoção de medidas mais extremas, com o objetivo de conter a proliferação do vírus no Estado. O recurso será interposto como forma do Ministério Público do Amazonas reafirmar seu compromisso com a defesa da vida, da saúde e dos direitos coletivos”, diz o pronunciamento do órgão.

Reportagem: Daniel Landazuri/Em Tempo

