Mourão manda recado para Moraes: “Se comporte de acordo com as regras”

Nesta segunda-feira (1°), o vice-presidente Hamilton Mourão (Republicanos) disse que espera que o ministro Alexandre de Moraes siga as regras quando se tornar presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral). O magistrado foi eleito para o cargo em junho e assumirá em 16 de agosto, sendo responsável pelo comando da corrida eleitoral.

“Eu espero que ele [Moraes] se comporte de acordo com as regras. Ele não tem o VAR [árbitro assistente de vídeo, da sigla em inglês Video Assistant Referee]. Ele é o juiz e não tem VAR. Tem que ser bem circunspecto e bem atento em todas as coisas que tem que fazer”, afirmou Mourão ao conversar com jornalistas na entrada do Palácio do Planalto.

O vice-presidente não quis fazer críticas diretas a Moraes, mas o provocou ao fazer questionamentos sobre o inquérito das fake news. O ministro é o responsável pela relatoria da investigação sobre informações falsas contra membros do Supremo Tribunal Federal.

“Eu critico é a questão, por exemplo, desse inquérito que eu julgo que está totalmente errado. A pessoa ser responsável pelo inquérito, denunciar e julgar quando ele também é um dos ofendidos no inquérito. Então, eu acho meio complicado isso aí. Acho que isso é poder demais e o poder demais ele corrompe”, comentou.

Bolsonaro foi o responsável por divulgar informações mentirosas sobre o processo eleitoral do Brasil em live feita em julho do ano passado. Em maio deste ano, Moraes juntou o inquérito sobre as declarações do presidente com a investigação que analisa suposta atuação deu ma milícia digital contra a democracia.

O vice-presidente também se manifestou sobre a carta pela democracia . Ele disse que há um “pânico desnecessário”. Ele demonstrou descontentamento com o manifesto pró-democracia feito pela Faculdade de Direito da USP (Universidade de São Paulo), conquistando mais de 630 mil assinaturas. iG