Motorista rouba gasolina e atropela frentista em Manaus; veja vídeo

Um motorista abasteceu o carro e saiu sem pagar em um posto de combustíveis na capital amazonense. O prejuízo monetário foi de R$ 185 e por muito pouco o caso não se tornou uma tragédia. Na fuga, o homem arrancou com o carro e derrubou a frentista, que caiu e bateu a cabeça. A mulher teve que ser encaminhada para o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio e segue internada. O caso aconteceu nesta segunda-feira (15).

A equipe de reportagem do Em Tempo foi até o posto de gasolina, onde aconteceu o fato, localizado na avenida Desembargador João Machado, bairro Alvorada, Zona Centro-oeste, e conversou com outra frentista, que não quis se identificar, e testemunhou o fato.

“Ele tinha acabado de sair daqui e arrastou a minha colega. Parece que ele abasteceu um valor de 185 reais e a mangueira ainda estava no tanque quando ele arrancou e levou a frentista. Minha colega ficou jogada no chão, desmaiou e logo depois retomou a consciência”, relatou a trabalhadora.

A cena brutal revoltou um outro motorista que decidiu seguir o suspeito e filmou a perseguição.

Horas após a repercussão das imagens na internet, policiais militares apreenderam o carro e estão em busca do suspeito, que não teve o nome divulgado.

O veículo estava na casa da mãe do homem, localizada no Núcleo 23, na Zona Norte de Manaus, os familiares estão colaborando com a investigação policial. De acordo com um parente, o suspeito deixou o carro em casa e logo em seguida fugiu do local. O irmão do motorista afirmou aos policiais que deve ajudar com informações sobre o paradeiro do suspeito.

“A família deu várias informações e colaborou com a gente. O irmão dele disse que vai ajudar no que for necessário e vai custear todos os prejuízos que o suspeito causou. Além do roubo da gasolina ele atropelou uma trabalhadora”, informou o sargento Silva Salazar, que participou da ocorrência.

O carro usado no roubo da gasolina foi encaminhado para o 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP), que investiga o caso.

