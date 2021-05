Motorista fica ferido após colidir com poste na zona norte de Manaus

Um homem, que não teve a identidade revelada, ficou ferido após perder o controle do carro que dirigia e colidir com um poste, na madrugada deste domingo (30), na Avenida Sete de Maio, no bairro Santa Etelvina, zona Norte de Manaus.

Com o impacto da batida, o poste, que estava no canteiro central da via, caiu sobre o carro. Não há informações se o motorista estava alcoolizado. A Polícia Militar foi acionada para o local do acidente.

Após a colisão, o motorista foi socorrido e encaminhado com ferimentos para uma unidade hospitalar. O atual estado de saúde dele não foi divulgado.

A área onde o acidente aconteceu foi isolada, por conta do perigo dos fios de alta tensão que ficaram sobre a via.

FONTE: D24AM

