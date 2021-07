Motorista embriagado atropela e mata PMs em Humaitá

DA REDAÇÃO – Na madrugada deste domingo (18), por volta das 22h30, na vicinal Alto Crato, em Humaitá, o motorista Marcos Colto que dirigia uma pick-up Chevrolet Montana atropelou e matou dois policiais militares identificados como cabo Sandro Ferreira Dantas e soldado Aílton Neves Magalhães, além de duas mulheres identificadas como Beatriz e Vitória Xavier.

Segundo relatos, no local acontecia uma festa que foi encerrada pelos PMs. O condutor visivelmente embriagado não gostou da atitude e avançou com seu veículo contra os policiais. Além das quatro vítimas fatais, outras trinta pessoas também ficaram feridas e foram conduzidas ao hospital do município.

O caso está sob responsabilidade da Policia Civil e o causador do trágico acidente está recolhido no xadrez da Delegacia de Humaitá aguardando decisão judicial.

