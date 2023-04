Motorista é assassinado enquanto abastecia na Torquato Tapajós

Nesta segunda-feira (24/4), por volta das 10h, um homem identificado como João Roberto Ramos, 59, foi morto a tiros em um posto de gasolina localizado na avenida Torquato Tapajós, nas proximidades do Hospital Delphina Aziz, no bairro Tarumã, zona Oeste de Manaus.

De acordo com imagens das câmeras de segurança do estabelecimento, João chegou para abastecer o seu carro modelo Ônix preto quando quatro criminosos chegaram em um Kwid branco, desceram do veículo e efetuaram cerca de 20 disparos a queima-roupa contra a vítima, que morreu na hora. Logo em seguida, os criminosos, que não esconderam os rostos, fugiram tomando rumo ignorado.

Confira as imagens do crime:

Dentro do carro também estavam a esposa de João, identificada como Jamilly da Silva Gomes, 43, e o enteado de 12 anos da vítima. A mulher foi atingida por um dos disparos e precisou ser levada ao Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto. O adolescente não se feriu.

Segundo informações da polícia, João era conhecido como “Gringo” e já possuía passagem pelo mundo do crime. Ele é apontado como líder de uma organização criminosa que atua na zona Sul de Manaus e respondia a um processo por homicídio qualificado de 2005, conforme o site do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM).

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) é a responsável pela investigação do caso, bem com apurar as circunstâncias da execução.