Motorista de app é preso após sofrer emboscada para transportar 100kg de droga

Polícia apreende no início da noite de domingo (13), 72 tabletes de entorpecentes, totalizando aproximadamente 100 quilos, após abordagem a um veículo dirigido por um homem de 27 anos, supostamente atuante no serviço de transporte urbano por aplicativo, na zona leste de Manaus.

Durante o patrulhamento pela zona leste, por volta das 18h, a equipe da Força Tática avistou um veículo, de características não informadas, trafegando em atitude suspeita na avenida Puraquequara, bairro Distrito Industrial. Após abordagem, os policiais encontraram, dentro do porta-malas, um saco contendo diversos tabletes de substâncias com características de entorpecentes.

Indagado sobre o material ilícito, o condutor relatou que havia recebido um chamado pela plataforma do aplicativo para uma corrida e que, quando chegou ao local, foi abordado por diversos indivíduos que buscaram dentro de uma embarcação tipo voadeira um saco preto e colocaram no carro, ordenando que ele realizasse a entrega do material em um endereço, segundo ele não informado.

Com base nessas informações, os militares foram até o local onde o motorista havia iniciado a corrida e, no lugar, encontraram mais sacos contendo substâncias entorpecentes. Ao todo, foram apreendidos 72 tabletes, com peso de 100 quilos no total.

Em razão dos fatos, o motorista do veículo e todo o material apreendido foram conduzidos ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para a conclusão dos procedimentos legais.

*Com informações da assessoria

