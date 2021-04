Motorista de aplicativo é morto com vários tiros na zona centro-sul

O motorista de aplicativo Emanoel Lira Souza, 29, foi morto com quatro tiros na tarde de ontem (08), por volta das 16h, na Rua Barbosa Rodrigues, bairro São Francisco, zona centro-sul de Manaus. O homem foi atingido com quatro tiros, um na nuca e três no pescoço. As informações são do D24AM.

Segundo os policias militares da 1 Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a vítima foi morta por dois homens, ainda não identificados.

“Segundo testemunhas, dois elementos efetuaram vários disparos no motorista de aplicativo e pegaram rumo o ignorado”, explicou o subtenente J Agostinho.

Ainda segundo a polícia, o celular do motorista foi encontrado no suporte e uma corrida estava em andamento.

O crime será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). O corpo dele será removido pelo Instituto Médico Legal (IML).

