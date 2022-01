Motorista de Alternativo invade contramão e atropela mototaxista, na zona leste

Um micro-ônibus do transporte Alternativo (Amarelinho) atropelou um motociclista por volta das 22h desse sábado (22), no bairro Jorge Teixeira, na zona leste.

Em imagens compartilhadas em grupos de mensagem, mostra o momento em que o coletivo invade a contramão da avenida e colide de frente com o mototaxista. No momento da batida a moto se despedaçou com a força da colisão. O condutor por pouco não foi esmagado.

O mototaxista, identificado como Deusimar Pereira Holanda, 49, foi socorrido e encaminhado ao Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo. Segundo informações, o mototaxista está intubado na unidade hospitalar.

O motorista do amarelinho fugiu do local, mas foi perseguido por outro motociclista que viu o acidente. O motorista foi identificado apenas como ‘Olhão’.

FONTE: D24AM