Motorista da Amazon é demitido após ser flagrado com mulher dentro do carro

Um motorista da Amazon foi demitido depois de ser flagrado abrindo a porta de trás do furgão que utilizava para realizar as entregas na Flórida, nos EUA, para que uma mulher saísse do veículo. As informações são do TMZ.

O vídeo viralizou no TikTok e a empresa decidiu demitir o funcionário, mesmo sem saber exatamente o que se passava dentro daquele furgão.

Nas imagens, é possível vê-lo abrindo a porta dos fundos do veículo e alguns instantes depois uma mulher loira de vestido curto sai do carro e se afasta na direção oposta.

Ao TMZ, um representante da empresa disse que “isso não reflete os altos padrões que temos para nossos parceiros de serviço de entrega e seus motoristas. Permitir que passageiros não autorizados entrem em veículos de entrega é uma violação da política da Amazon”. As informações são da IstoÉ.

