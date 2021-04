Motociclista morre ao tentar desviar de carro, na zona sul

Rosiel Ferreira de Castro, 32, morreu em um acidente de trânsito, na manhã deste domingo (4), na esquina da Rua Dona Mimi, com o Beco Nova Esperança, no bairro Morro da Liberdade, zona sul de Manaus. As informações são do D24AM.

Segundo a Polícia Militar, o acidente aconteceu por volta de 8h, quando a vítima conduzia uma motocicleta de cor preta e placa PHU 8F84. Ao subir a rua, Rosiel tentou desviar de um carro, mas perdeu o controle da moto e bateu em uma viga de madeira de um estabelecimento.

Peritos do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) constataram que a vítima quebrou o pescoço e fraturou o crânio. O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML).

Ainda conforme a Polícia Militar, o homem tinha quatro passagens pelos crimes de roubo e tráfico de drogas.

Comentarios