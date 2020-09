Motociclista morre ao colidir violentamente numa carreta parada

O entregador Márcio Nascimento Amorim, de 33 anos, morreu na noite de sábado (26), por volta das 21h, após se envolver em um grave acidente de trânsito na alameda Cosme Ferreira, no bairro Colônia Antônio Aleixo, na Zona Leste de Manaus.

De acordo com a equipe da 28ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), Márcio voltava do trabalho quando colidiu na traseira de uma carreta. Segundo testemunhas, ele não percebeu que o veículo estava parado.

O impacto foi tão forte que o capacete que a vítima usava quebrou. Ele morreu no local do acidente. A área foi isolada até a chegada da equipe do Departamento de Perícia Técnico-Cienfica (DPTC).

O corpo foi removido e levado à sede do Instituto Médico Legal (IML).

FONTE: Em Tempo

Comentarios