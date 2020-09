Motociclista é vítima fatal em grave acidente na Constantino Nery

O motociclista Silas Campos Caldas, 46, morreu na tarde desta terça-feira (1), após ser violentamente atingido por um carro de passeio na avenida Constantino Nery, zona Centro-Sul de Manaus. Na ocasião, o condutor do veículo, também de 46 anos, foi detido.

Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra o momento o acidente. O condutor do carro trafegava na avenida sentido bairro/Centro quando tentou desviar de um motociclista, bateu no canteiro central, atingiu um poste e colidiu contra Silas em sua motocicleta que estava no sentido Centro-bairro.

Na ocasião, a vítima foi arremessada para a calçada e por pouco escapou de ser atropelada por outros carros que estavam na avenida. Já o carro envolvido no acidente capotou.

Silas foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado ao Hospital e Pronto Socorro 28 de Agosto, onde não resistiu aos ferimentos e morreu. O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML).

Já o condutor do carro foi detido e encaminhado ao 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP), porém teria pago fiança e responderá em liberdade.

A ocorrência deixou a Constantino Nery fluindo somente em uma faixa, no sentido Centro-bairro. O veículo foi levado por guincho particular. Agentes do IMMU fizeram o controle do tráfego na área.

A perícia da Polícia Civil fez o levantamento sobre o acidente. Veja o vídeo no momento do acidente:

