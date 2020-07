Motociclista colide violentamente com carro no Alvorada; imagens fortes

As câmeras de vigilância flagraram um acidente impressionante ocorrido no início da tarde deste domingo (18), na rua 8, do bairro Alvorada 1, na zona Oeste de Manaus. As imagens mostram um motociclista se chocando de frente com um veículo de passeio. Antes de se chocar com o carro, o motociclista atravessa o cruzamento, em alta velocidade, resvala em outra motocicleta de carga, com carrocinha atrás, e segue em frente, até a colisão.

A área do Alvorada é atendida pela 10ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), mas até esta postagem, a guarnição não havia atendido as ligações. Informações extraoficiais dão conta de que o piloto da moto foi identificado como Rodrigo de Souza. Fontes afirmam que o rapaz estava com vida ao ser socorrido.

POR MANAUS ALERTA

