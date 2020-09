Motoboy entrega lanche em batalhão e termina multado

O motoboy ressaltou que tanto ele quanto o veículo estão com os documentos em dia e que nunca recebeu multa, perdeu pontos ou sofreu acidentes antes. Segundo ele, em Brusque, não há regulamentação da categoria por parte do município ou curso de motofrete.

Imagine que você trabalha com delivery de comida , sai para entregar um pedido e, no momento em que chega ao local, recebe uma multa. Foi o que aconteceu com um motoboy, ao atender um pedido dentro do 18º Batalhão de Polícia Militar de Brusque, em Santa Catarina, na tarde de segunda-feira (21).

De acordo com Otávio Manoel Ferreira Filho, comandante da PM, as penas estão sendo aplicadas por conta do aumento dos profissionais na cidade e do número de óbitos que ocorrem com motociclistas.

“Na pandemia aumentou muito o número de profissionais da área, e muitas pessoas que querem ganhar um dinheiro a mais, acabam se expondo à violência no trânsito sem os equipamentos adequados”, afirma.