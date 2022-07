Moscou acusa Ucrânia de atacar cidade russa com mísseis

A Rússia acusou neste domingo (07/03) a Ucrânia de disparar três mísseis contra a cidade de Belgorod, perto da fronteira ucraniana, em ataques nos quais pelo menos três pessoas morreram e outras quatro ficaram feridas.

“As defesas antiaéreas russas derrubaram três mísseis de fragmentação Tochka-U lançados por nacionalistas ucranianos contra Belgorod”, disse o porta-voz do Ministério da Defesa da Rússia, Igor Konashenkov, acrescentando que “após a destruição dos mísseis ucranianos, os destroços de um deles caíram sobre uma casa”.

Antes, o governador da região, Viacheslav Gladkov, havia informado na rede Telegram que explosões foram registradas na cidade nas primeiras horas deste domingo, danificando 11 prédios residenciais e 39 casas.

“As causas do incidente estão sendo investigadas, as defesas antiaéreas foram ativadas”, acrescentou, sem dar mais detalhes.

Gladkov disse que foi rapidamente para as cinco ruas afetadas pelas explosões no norte da cidade, não muito longe do centro.

Um homem e uma criança foram hospitalizados, outros dois feridos foram atendidos no local, segundo autoridades locais.

