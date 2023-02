Mortos em terremoto na Turquia e na Síria já passam de 16 mil

Autoridades e representantes do setor de saúde informaram hoje (9) que o número de mortos em consequência do forte tremor de terra que atingiu a Turquia e a Síria na segunda-feira (6) já superior a 16 mil. Pelo menos 12.873 pessoas morreram na Turquia e 3.162 na Síria, o que eleva a 16.035 o número total de vítimas, enquanto prosseguem as operações, sob frio extremo, para tentar encontrar sobreviventes.

O tremor de magnitude 7,8 na escala Richter atingiu o Sudeste da Turquia e o Norte da vizinha Síria. Foi seguido de várias réplicas, umas delas de magnitude 7,5.

Nos dois países foram registrados também mais de 58 mil feridos, muitos com fraturas e outras lesões graves.

A ajuda internacional começou a chegar na terça-feira (7), com dezenas de países oferecendo apoio a Ancara.

A Organização Mundial da Saúde alertou que se não chegar ajuda à Turquia com rapidez, a tragédia será ainda maior.