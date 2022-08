Morre uma das vítimas do incêndio em lotérica do Adolpho Lisboa

MANAUS — Na noite de domingo (22), morreu no HPS 28 de Agosto, o senhor Carlos Henrique da Silva Pontes, 50, gerente da lotérica anexa ao Mercado Adolpho Lisboa, na área central de Manaus.

Ele foi uma das vítimas do incêndio ocorrido no último dia 16 de agosto provocado pelo venezuelano Luiz Domingo Siso, 60, internado no HPS Dr. João Lúcio e que já teve prisão preventiva decretada pela Justiça amazonense.

Além da vítima fatal, os demais atingidos pelo incêndio continuam internados, em situação crítica.

Leia abaixo a integra da nota emitida pela direção do HPS 28 de Agosto:

A direção do Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto informa que um paciente, vítima do incêndio em uma casa lotérica no Centro de Manaus, veio a óbito na noite deste domingo (21/08).

O paciente deu entrada no Centro de Tratamento de Queimados (CTQ) da unidade ainda na tarde de terça-feira (15/08), dia do incêndio, com queimaduras de 2º e 3º grau.

As demais vítimas do incêndio seguem internadas na unidade, recebendo acompanhamento da equipe multidisciplinar.

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) lamenta o falecimento do paciente e se solidariza com a família.