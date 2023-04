Morre tia do humorista Whindersson Nunes

Valdecina Nunes dos Santos, tia de Whindersson Nunes que estava em estado terminal, morreu neste domingo (23). A informação foi confirmada pela mãe do humorista, Valdenice Nunes, em publicação nas redes sociais.

“Deus receba em seus braços. Saudade eterna, minha tia e madrinha Valdecina Nunes dos Santos”, escreveu, no Instagram.

No sábado, Valdenice revelou que Whindersson venceu a luta no High Stakes contra o rapper polonês Filipek, 27, sem saber que a sua tia estava em estado grave no hospital.

A mãe do artista explicou a situação: “Eu quero dizer para vocês que estou muito feliz pelo filho ter ganhado a luta, apesar de estar com o coração partido e muito triste. A minha tia e madrinha está se acabando, vão só desligar os últimos aparelhos. Mas meu filho não sabe ainda. Não quis dizer porque ele gosta muito dela.”

Ela ainda relembrou uma conversa que teve com Whindersson antes da luta: “Eu não queria ver meu filho apanhar. Eu perguntei quando rounds iam ter e ele disse: ‘São cinco, mãe. Mas eu não vou até o quinto, vou ganhar antes’. E eu confiei no potencial dele”.