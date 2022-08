Morre terceira vítima do incêndio em lotérica do Mercado Adolpho Lisboa

Morreu nesta sexta-feira (26), Stéfani do Nascimento Lima, 23, terceira vítima do incêndio na lotérica do Mercado Adolpho Lisboa, no Centro de Manaus. Ela estava internada no Centro de Tratamento de Queimados (CTQ) do HPS 28 de Agosto com queimaduras de 2° grau.

Carlos Henrique Pontes, 51, gerente da lotérica, e Hanison da Silva Mota, 33, funcionário, morreram nos dias 21 e 22, respectivamente.

A quarta vítima do incêndio, Andrielem Mota de Assis, 36, que também é prima de Hanison, continua internada no 28 de Agosto, onde está sendo acompanhada por uma equipe multidisciplinar da unidade de saúde.

Já o suspeito do crime, Luís Domingo Siso, permanece na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), do Hospital João Lúcio, sob custódia das autoridades.

