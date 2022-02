Morre Saul Benchimol, co-fundador da Bemol e Fogás

Morreu no domingo (13), aos 87 anos, o empresário Saul Benchimol. A causa da morte não foi divulgada até o momento.

Nascido em Manaus em 14 de agosto de 1934, Saul Benchimol foi co-fundador das empresas Bemol e Fogás juntamente com seus irmãos Samuel Benchimol e Israel Benchimol.

Destaque no ramo empresarial e também na educação, Saul atuou como professor universitário e foi membro da Academia Amazonense de Letras onde ocupou a cadeira número 11 e recebeu diversas homenagens como o Mérito Legislativo conferido pela Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas entre outras. Apaixonado pela Amazônia, Saul foi voz importante pela preservação e pelo desenvolvimento da região.

As informações são do Portal Manaus Alerta.