Morre Otávio Raman Neves, dono da TV Norte e jornal Em Tempo

Morreu na manhã desta terça-feira (6), Otávio Raman Neves, empresário, sócio proprietário da TV Norte Amazonas, afiliada do SBT, em Manaus.

Otávio estava em tratamento desde março deste ano devido às sequelas causadas pela Covid-19, na UTI do hospital Villa Nova Star, em São Paulo.

Conhecido por seu sorriso largo e simpatia, o criador do grupo Raman Neves, do jornal e TV “Em Tempo”, parte com apenas 64 anos de idade.

Otávio Raman Neves era casado com Yara Chaves e deixa cinco irmãos e os filhos Marcelo, Márcio, Otávio Júnior, Jamille, Hannah e Sophia

STB

A direção, funcionários e amigos do SBT lamentam essa perda e desejam conforto à esposa, filhas, filhos, netos e demais familiares de Otávio.

Prefeito de Manaus

Em nota, o prefeito de Manaus David Almeida lamentou profundamente a morte de Otávio Raman Neves.

“Mais uma vítima desse vírus tão cruel, que tem ceifado vidas há mais de um ano. Que Deus receba o Otávio em sua eterna morada e seja, neste momento tão triste, o conforto da família e dos amigos”, declarou David Almeida, prefeito de Manaus.

Velório

O velório será realizado a partir das 18h desta terça-feira, na Funerária Canaã, localizada na rua Major Gabriel, 1833 – Centro.

Comentarios