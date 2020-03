Morre Kelly Cota, tetracampeã brasileira de basquete, aos 39 anos

Na madrugada desta terça-feira, faleceu Kelly Cota, ex-jogadora de basquete, aos 39 anos. Tetracampeã brasileira na era pré-LBF, a pivô defendeu as cores de Vasco, Santo André, Piracicaba, São Paulo-Guaru e Americana. Além dos títulos nacionais, Kelly foi campeã sul-americana com o time do ABC paulista.

Através de suas redes sociais, a Liga de Basquete Feminino lamentou a morte precoce da ex-jogadora. Na publicação, a entidade postou uma foto em que Kelly disputa uma partida da primeira edição da LBF.

Desde 2010, a pivô atuava como educadora do Instituo Passe de Mágica. Estrela do basquete feminino brasileiro e idealizadora do projeto, Magic Paula também lamentou a perda de Kelly Cota.

“Kelly Cota, que você siga em paz. Cumpriu sua missão do bem, do amor e da doçura. Hoje perdemos uma amiga, uma educadora exemplar e que deixa um legado para nossos jovens que jamais será esquecido. Que Deus conforte o coração dos seus familiares! Obrigada, Kelly!”, publicou Paula em suas redes sociais.

Kelly Cota foi vítima de uma tromboembolia pulmonar, e faleceu por volta da 1h20 desta terça-feiram em Piracicaba, interior de São Paulo. O velório aconteceu no fim da tarde, e o enterro será nesta quarta-feira, na capital paulista.

Fonte: Gazeta Esportiva

