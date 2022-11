Morre Guilherme de Pádua, assassino da atriz Daniella Perez

Morreu neste domingo (6), aos 53 anos, o ex-ator e assassino Guilherme de Pádua . A informação foi dada pelo pastor Márcio Valadão durante a noite em uma live no Instagram .

Segundo Valadão, da Igreja Batista de Lagoinha, o assassino da atriz Daniella Perez, filha da autora Gloria Perez, morreu vítima de infarto, em Belo Horizonte (MG).

“Pouco antes das 22h, recebi o telefonema de uma irmã falando de um dos nossos pastores que acabou de falecer. Para mim, foi um impacto muito grande, porque hoje de manhã eu dirigi o culto e ele estava com a esposa no 1º banco”, contou.

“Ele praticou aquele crime tão terrível com a Daniella Perez, foi preso, cumpriu a pena e se converteu. Ele estava dentro de casa, caiu e morreu. Acabou de morrer”, completou Valadão.

De acordo com o pastor, Pádua comandava o ministério “Recomeço” na IBL e cuidava de ex-presidiários. “A sociedade não compreende muito as coisas, ele cometeu aquele crime contra Daniella Perez, mas ele se converteu dentro da prisão. Ficou tão conhecido. Fez aquela besteira há tantos anos atrás [sic]. Foi preso e cumpriu a pena todinha. Ele se converteu dentro da prisão. Está há 15 anos com a gente. Deixou de ser lagarta para ser borboleta.”

A live de Márcio Valadão não está mais disponível na rede social.

Assassinato de Daniella Perez

Guilherme de Pádua nasceu em Belo Horizonte e se mudou para o Rio de Janeiro no final da década de 80 para seguir carreira artística. Em dezembro de 1992, ele chocou o país ao matar a atriz Daniella Perez, companheira de cena na novela “De Corpo e Alma”, da Globo. O corpo da atriz foi encontrado na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, com 18 estocadas.

O crime foi cometido por Pádua e pela então mulher dele, Paula Thomaz. Cinco anos depois do assassinato, Guilherme e Paula foram condenados a 19 anos e seis meses de cadeia. Posteriormente, a pena foi reduzida a seis anos.

Guilheme de Pádua volta aos holofotes em 2022

O ex-ator voltou à mídia em 2022 após o lançamento da série documental “Pacto Brutal: O Assassinato de Daniella Perez”, disponibilizada na HBO Max.

A série tem relatos de Gloria Perez, mãe da vítima e autora da novela que tinha os dois no elenco. Também conta com entrevista de Raul Gazolla, viúvo, e do diretor Wolf Maya, além de colegas e profissionais como Claudia Raia e Fábio Assunção.