Morre aos 91 anos, Mikhail Gorbachev, ex-líder da União Soviética

O ex-líder da União Soviética Mikhail Gorbachev morreu aos 91 anos, em Moscou. O óbito foi confirmado nesta terça-feira (30) por agências de notícia russas.

Mikhail Gorbachev foi o último presidente da União Soviética antes de sua dissolução.

Gorbachev, cujo governo tumultuado foi associado aos termos perestroika e glasnost (reforma e abertura) morreu após uma longa doença, informaram as agências de notícias estatais russas.

“Mikhail Sergeevich Gorbachev morreu esta noite após uma doença grave e prolongada”, disse o Hospital Clínico Central, segundo a RIA/Novosti.

História

Mikhail Gorbachev nasceu em 2 de março de 1931, na cidade de Privolnoye, na Rússia, membro de uma família de imigrantes russo-ucranianos.

Formou-se em Direito em 1955, pela Moscow State University, e em Economia em 1967, pela Faculty of Economy.

Em 1952, ingressa no Partido Comunista da União Soviética e trabalha em vários cargos no partido pelas próximas duas décadas.

Já em 1970, Gorbachev torna-se deputador do Supremo Soviético, o mais alto órgão legislativo da União Soviética, e no ano seguinte vira membro do Comitê Central do Partido Comunista da União Soviética.

Por CNN Brasil