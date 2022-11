Morre aos 84 anos, Roberto Guilherme, o Sargento Pincel dos Trapalhões

Morreu hoje aos 84 anos o ator Roberto Guilherme, famoso por interpretar o Sargento Pincel no programa “Os Trapalhões”. A informação foi divulgada pela família dele em seu perfil no Instagram, e em nota a Rede Globo informou que ele tinha câncer e estava internado na clínica São Vicente, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

“Descansa em paz, melhor pai, marido, avô e amigo do mundo! Deus te receba nos braços. Amor eterno!”, diz postagem da família.

Roberto Guilherme deixa a esposa, Sheila Nunes, com quem estava casado há 56 anos, e os filhos Willian e Valeska.

A família divulgou uma série de fotos do ator com a seguinte legenda: “Apenas momentos felizes é como ele gostaria de ser lembrado. Então algumas fotos da última viagem que ele fez com a família. Descansa em paz melhor pai, marido, avô, irmão e amigo do mundo. Te amamos para sempre! Aos fãs, obrigada por tanto carinho, ele sempre amou vocês”.

Nascido em Corumbá (MS), Edward Guilherme Nunes da Silva chegou a ser considerado o “quinto trapalhão” na década de 1980. As primeiras participações no cinema foram nos anos 1960, com os filmes “Dois na Lona” (1968) e “Salário Mínimo” (1970)

Entre os papéis de destaque do artista está Roberto Pincel, personagem do programa “Os Trapalhões”, comandado por Renato Aragão aos domingos na TV Globo. Ele continuou trabalhando com o humorista em “A Turma do Didi”, programa exibido aos domingos pela emissora nos anos 2000.

O personagem completou 40 anos em 2021. Em entrevista ao jornal Extra em 2011, Roberto comentou sobre a caracterização e o sucesso do personagem.

“A máquina estava cega e não cortava, arrancava o meu cabelo. Enquanto o auditório morria de rir, as lágrimas corriam pelo meu rosto, de tanta dor”, comentou na época.

“Sou um cara brincalhão. Moro em Jacarepaguá desde os anos 1960, com muito orgulho. E ando por lá de sandália, bermuda, camiseta e uma bolsinha do lado, tranquilão. Todo mundo é meu amigo, eu sou amigo de todo mundo, acho a vida maravilhosa. Quando perguntam ‘E aí, Pincel, como é que tá?’, digo ‘Tirando tudo que tá errado, para mim tá tudo certo, tá tudo ótimo’”, completou Roberto Guilherme.

O ator permaneceu com a cabeça raspada pelo restante da carreira. Os últimos trabalhos na TV foram em “Dra. Darci” e “Treme-Treme”, atrações produzidas pelo canal Multishow em 2018.

Por UOL