Morre aos 84 anos, o humorista Juca Chaves

Morreu na madrugada deste domingo o músico e compositor Juca Chaves, aos 84 anos. Ele estava internado no Hospital São Rafael, em Salvador, capital da Bahia. A informação foi confirmada por Splash.

“O Hospital São Rafael lamenta a morte do paciente Juca Chaves na noite deste sábado (25) devido a complicações de problemas respiratórios e se solidariza com a família e amigos por essa irreparável perda. O hospital também informa que não tem autorização da família para divulgar mais detalhes”, disse em nota.

Juca Chaves nasceu Jurandyr Czaczkes Chaves, em 22 de outubro de 1938, no Rio de Janeiro. Formado em música clássica, ele já vivia há algumas décadas na capital baiana. Começou a carreira profissional em 1955, na TV Tupi, e chamava a atenção por um humor ácido e inteligente. Era músico, compositor, humorista e crítico.

Desde meados dos anos 60, seus trabalhos eram cercados por críticas sociais — o que o fez perseguido pela ditadura militar, forçando-o a viver seis anos fora do país. Juca Chaves foi apelidado pelo poeta Vinícius de Moraes de “O Menestrel Maldito”.

Em sua carreira, destacam-se músicas como ‘Take Me Back to Piaui’, ‘A Cúmplice’, ‘Presidente Bossa Nova’ e ‘Menina’. Torcedor do SPFC, ele chegou a compor uma marchinha para o clube, e ficou famoso também por seus bordões — um deles era um convite ao seu show.

“Vá ao meu show e ajude o Juquinha a comprar o seu caviar.”

Em 2006, aos 67 anos, Juca Chaves tentou iniciar uma carreira política ao registrar candidatura ao Senado pela PSDC da Bahia.

“Os políticos brasileiros são todos iguais, falam as mesmas coisas, fazem as mesmas promessas, têm os mesmos defeitos. Então, serei o diferencial, não fazendo discursos. Em todos os programas e debates só vou cantar sátiras políticas”, disse o artista na época.

“Tenho um esboço do meu primeiro projeto. Acho que o Bolsa Família é um excelente programa, deve ter continuidade, desde que as pessoas que recebem a merreca não tenham direito ao voto, porque é voto comprado. Tenho certeza que terei o apoio de todos os partidos, com exceção de quem está no poder”, declarou também. No entanto, ele não foi eleito.

Nos últimos anos, ele dividia em suas redes sociais seu posicionamento político e se mostrava um apoiador da Operação Lava Jato.

Juca era casado desde 1975 com Yara Chaves e deixa duas filhas, Maria Morena e Maria Clara.