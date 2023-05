Morre aos 83 anos, Tina Turner, a ‘Rainha do Rock’n Roll’

Nesta quarta-feira (24), morreu a cantora Tina Turner, um dos maiores nomes do rock n’ roll, aos 83 anos. A informação foi confirmada por um representante da cantora num comunicado enviado para imprensa.

“Tina Turner, a rainha do Rock n’ Roll morreu hoje pacificamente aos 83 anos na sua casa em Küsnacht perto de Zurique, na Suíça depois de uma longa doença”. “O mundo perde uma lenda da música e um exemplo”, dizia o comunicado.

Com uma carreira com mais de 50 anos recheada com muitos sucessos, como “When the Heartache Is Over”, “GoldenEye”, “We Don’t Need Another Hero”, “Private Dancer” ou “What’s Love Got to Do with It”, a estrela ficou conhecida como uma das mais adoradas cantoras do rock e ícone do movimento LGBTQIA+.

Tina Turner fez a sua última turnê em 2008, após o lançamento do seu último álbum, “Beyonde”, que antecedeu o especial “Tina Live”, que juntou às gravações ao vivo dois temas inéditos: I’m Ready e It Would Be A Crime.

Reportagem: Rafael Damas/NAM